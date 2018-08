Elba Esther Gordillo fue encarcelada y queda libre por motivos políticos, dice Ricardo Raphael

Elba Esther Gordillo estuvo encarcelada y queda libre por motivos políticos y no por defraudación fiscal, afirmó en entrevista para Despierta con Loret el periodista Ricardo Raphael.

Ricardo Raphael destacó que el delito de defraudación fiscal sí se sostenía, pero la Procuraduría General de la República (PGR) no lo echó adelante porque Elba Esther Gordillo hubiera tenido fianza y se habría defendido.

Por eso el gobierno de Peña Nieto se centró en la delincuencia organizada. No hubo caso jurídico, a alguien se le olvidó que además de haber caso político contra Elba Esther Gordillo, había que armar un buen caso jurídico por los delitos originales”, dijo.

El periodista recordó que Elba Esther Gordillo fue detenida y la llevaron a la cárcel porque se dijo en ese momento que había tomado el dinero por crimen organizado, un delito que era difícil de sostener, desde su punto de vista, porque ese dinero provenía de lo que por vía del pliego petitorio le entregaba la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Sindicato, por lo que incluso la Secretaría hubiera estado involucrada.

Sí se llevó ese dinero, sí es un dinero que no pagó impuestos, sí hay una irregularidad, pero no hay crimen organizado. Da pena que la ‘señora justicia’ no haya estado presente en esta trama. Qué tan importante es esta mujer, que la liberan el día que López Obrador recibe la constancia de mayoría”, concluyó.