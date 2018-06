Google afirma que no usará inteligencia artificial para crear armas

El gigante tecnológico Google afirmó que no empleará la inteligencia artificial (IA) para crear armas o métodos de vigilancia que violen los derechos humanos, aunque sí seguirá colaborando con los Gobiernos en proyectos militares.

La empresa respondió así a la publicación de una carta, firmada por más de 4 mil de sus empleados, en la que se denuncia el posible uso de la inteligencia artificial en un programa gubernamental estadounidense, conocido como Project Maven, para mejorar la precisión del ataque de drones.

Today we’re sharing our AI principles and practices. How AI is developed and used will have a significant impact on society for many years to come. We feel a deep responsibility to get this right. https://t.co/TCatoYHN2m

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 7 de junio de 2018