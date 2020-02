Gonzalo y Antonia cumplirán 69 años de casados

En el año de 1950, la Ciudad de México era diferente, en sus barrios, dicen que la vida era mucho más tranquila.

En el Centro Histórico era donde pasaba todo había cafés, restaurantes, cantinas, librerías, pero sobre todo muchas historias de amor.

Muy cerquita de ahí en una farmacia de la calle Leona Vicario se conocieron Gonzalo y Antonia; él tenía 20 y ella 16 años.

Antonia Cobarruvias, dijo: ”Ahí a la vuelta me acuerdo que había una farmacia y yo estaba cuidando a mi cuñada de que estaba por dar a luz, en eso llega la partera y me dice muchacha ven acá veme a traer esto, pero no te me vayas a tardar y ahí estaba mi esposo y se quedó viendo, salí corriendo y el salió corriendo atrás de mi”.

Gonzalo Rocha, destacó: “Pues me animé a hablarle que, si podíamos ser amigos novios, eso fue en abril del 50”.

En esa época ella daba catecismo en la iglesia de la Santísima y dicen que por las tardes después de terminar de dar su clase se veían para pasear en el parque y platicar, un año después se casaron.

El 17 de agosto de este año van a cumplir 69 años de casados, tienen cuatro hijos, 10 nietos y cuatro bisnietos.

Lina Rocha, comentó: “Mi mamá siempre ha dicho que el trabajo es vida y el que no trabaja y pues si desde muy temprano ellos hablan que vaya uno por ellos a buscarlos se les brinda, un desayuno y se vienen a trabajar. Están al pendiente de que se trate bien al cliente”.

A sus 90 años don Antonio todavía conserva su peculiar estilo de vestir que se usaba en aquella época, sobre todo para seguir enamorando a su esposa.

Gonzalo Rocha, destacó: “Porque yo soy de los tiempos de los pachucos de 1943 es cuando el señor Tintán inventó que los pantalones, como dicen había que quitarnos los calcetines para que entrarán los pantalones, el saco amplio la cadena, el sombrero”.

Después de más décadas de no visitar este lugar, don Gonzalo y Antonia regresaron para recordar como era su barrio, pero sobre todo revivir aquel momento donde se vieron por primera vez.

Con información de Said Ochoa

