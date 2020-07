Golpistas, diputados que descalifican proceso de renovación del INE: Muñoz Ledo

“El INE ha acreditado plenamente su autonomía para poder no solo organizar adecuadamente la elección sino para calificar y lograr las alternancias en diferentes estados de la República y la propia alternancia que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, entonces me parece muy grave que se busque patear y estar cuestionando permanentemente al árbitro, segundo, no quedamos en Morena frente a las urnas que los órganos electorales, órganos autónomos y el órgano electoral no serían integrados como se integraron en el pasado de cuates o de cuotas?”, agregó la diputada morenista, Lorena Villavicencio.