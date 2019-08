Los pasajeros de una unidad de transporte público intentaron linchar a dos presuntos asaltantes sobre Avenida Gobernadora, al cruce con Gran Canal, en la colonia Tolotzin del municipio Ecatepec, Estado de México.

Según testimonios preliminares, los usuarios lograron desarmar al asaltante que iba a bordo del autobús y empezaron a golpearlo.

Un cómplice conducía una motocicleta y viajaba cerca de la unidad de transporte público, custodiando al primer criminal. Cuando trató de ayudar a su compañero, los pasajeros lo retuvieron y también empezaron a golpearlo.

Golpean a asaltantes de transporte público en Ecatepec, Edomex (FOROtv)

Los dos recibieron golpes y la motocicleta fue arrojada a la cuneta de Gran Canal.

Elementos de Seguridad Ciudadana del municipio llegaron a la zona y aseguraron a los presuntos asaltantes, después los trasladaron a la Fiscalía de Robo de Vehículos, en San Cristóbal Ecatepec.

El pasado 13 de agosto, agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Juan Carlos ‘N’, uno de los presuntos asaltantes de pasajeros en una combi del transporte público en el municipio de Chalco.

El robo se hizo viral en redes sociales. Ocurrió alrededor de la 8:30 de la noche del lunes 5 de agosto sobre avenida Cuauhtémoc, los delincuentes subieron desde la base de forma separada y se distribuyeron en la unidad de la Ruta 36 que va del centro de Chalco a la estación Santa Martha.

En las imágenes se puede observar a los presuntos delincuentes agrediendo a los pasajeros, robando sus pertenencias, y en un momento uno de ellos saca una pistola, y dispara hacia arriba. Después obligan al chofer a detenerse y huyen con el botín.

El 7 de agosto, los presuntos asaltantes fueron identificados en redes sociales como Víctor Manuel, Juan y Francisco.

Identifican a presuntos asaltantes de pasajeros en Chalco. Facebook-Anécdotas Accidentes México

Oigo una detonación, mi reacción fue voltear hacia atrás para ver qué había pasado, luego me encontré de frente con una de las personas que me encañonó, oí cómo agredían a la gente verbalmente, ya más adelante me asomé por atrás, les pregunté a los pasajeros qué si venían bien, les dije que, si querían que fuéramos a levantar el acta al Ministerio Público, me contestaron que no. En los grupos de WhatsApp están subiendo las fotografías de ellos, son de esta zona, uno se llama Víctor, a otro le dicen ‘El Ojos’, el otro se llama Pepe, son los únicos que tengo identificados”, refirió el conductor de la unidad asaltada”.