Gobiernos estatales sí pueden legislar y establecer uso obligatorio del cubrebocas: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los gobiernos estatales sí pueden legislar y establecer el uso obligatorio del cubrebocas durante emergencias sanitarias, como la de covid-19.

“Una vez que hay una emergencia sanitaria no entran en receso las atribuciones de las entidades federativas, entran en una dinámica de no contradicción. Mientras no contradigan los mandatos de las autoridades correspondientes, me parece que pueden realizar esta atribución, tanto a nivel legislativo como a nivel Ejecutivo, máxime cuando de lo que se trata es de cuidar, de mejor manera, la salud”, indicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.