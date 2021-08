Gobierno y oposición de Venezuela se alistan para dialogar en México

El gobierno de México aceptó ser sede del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición.

Que México sea sede de la mediación fue a propuesta de Noruega, país con una amplia tradición mediadora en procesos de paz.

“¿A qué sede hubiera acudido Maduro o Guaidó simultáneamente si no hubiera sido México?”, asegura Alfredo Jalife, Analista Geopolítico.

Sobre la propuesta de Noruega de que México sea sede del diálogo, la embajada de ese país en México expresó, a través de una carta, que se trata de una crisis política y económica con un impacto humanitario significativo y que, en repetidas ocasiones, han hecho un llamado a los actores para encontrar una solución política inclusiva al conflicto.

De acuerdo con expertos en política internacional, con este papel, México podría retomar su liderazgo internacional en materia de mediación luego de dos décadas.

“Esto puede redundar, para el gobierno mexicano en el posicionamiento internacional, particularmente en su relación con Estados Unidos, que buscaran un país neutral como el caso de México es muy importante. Esto nos refleja el papel que quiere tener México en las actuales relaciones internacionales. Esto es la recuperación de lo que siempre habíamos sido, un país que ha dado refugio, que ha participado en negociaciones internacionales, en la década de los 80 está Contadora, en los 90 encontramos los diálogos que se vieron en Chapultepec entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño”, explicó Martín Iñiguez, internacionalista.

“México es una potencia diplomática en Latinoamérica. No estás hablando de cualquier país, somos el segundo producto interno bruto, tenemos el segundo número de habitantes, aunque no lo creas, tenemos una de las mejores universidades de Latinoamérica, la UNAM brilla intensamente, etc., entonces hay muchos factores que hacen que México recupere su liderazgo”, agregó Jalife.