Gobierno podrá seguir adquiriendo medicinas en el extranjero sin licitación: SCJN

El Gobierno federal podrá seguir adquiriendo medicamentos en el extranjero sin licitación, debido a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la votación necesaria para invalidar el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite esa práctica.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá proponía declarar inconstitucional la reforma, cinco ministros más apoyaron la propuesta.

“Hay toda una serie de excepciones que siempre han permitido al Estado mexicano, fuera de pandemia o con pandemia, celebrar estos acuerdos y hacer las adquisiciones necesarias… fue la celebración de un acuerdo de colaboración interinstitucional que tiene la Secretaría de Salud con este Fondo Rotatorio de Vacunas, y el Fondo Regional para Suministro Estratégico de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud y que suscribieron, y esto llama la atención, el 2 de diciembre de 2019, es decir fue pre pandemia, esto es independientemente de la pandemia”, explicó Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.

El resto de los ministros consideraron inválidos los argumentos de los senadores de oposición que promovieron la acción de inconstitucionalidad, por considerar que la reforma vulnera el artículo 134 de la Constitución, al no garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado… Incluso se advirtió de las consecuencias de anular la norma.

“Si esta norma se invalida por supuesto que tendrá complicaciones para que el Estado mexicano adquiera medicinas en un momento de pandemia, esto nadie lo puede negar, se puede asumir que quizás desde la óptica constitucional de algunos de ustedes, esto no supere el test de constitucionalidad o el análisis, pero no desconozcamos la realidad de nuestras decisiones / Desde mi punto de vista, a partir de este paraguas que ha construido este Tribunal Constitucional es que tenemos que analizar el tema, no de una interpretación letrista del 134 y mucho menos de lo que dice un tratado internacional o un acuerdo un artículo de una ley”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.