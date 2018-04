Gobierno no negocia la aplicación de la ley: Navarrete Prida

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el Gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley, esto, en respuesta a las declaraciones del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien aseguró que capos del narcotráfico se habían comprometido a no matar candidatos.

“El Gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen. Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo que es Chilapa. Y sí tenemos obligación de entrar a estos lugares y aplicar la ley, no el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición de un juez a quien la haya infringido, y tenemos identificado el grupo que generó violencia”, dijo Navarrete Prida.

Entrevistado luego de inaugurar la Sala Jorge Carpizo, en el Museo de las Constituciones, el secretario de Gobernación dijo estar en contacto con la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el Arzobispo Primado de México.

Leer: México acuerda con EU analizar mejores vías para atender flujos migratorios

También informó que el Protocolo de Seguridad para los candidatos se hará público esta semana en presencia del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), con la intención de que las campañas se den en las mejores condiciones de seguridad.

Leer: México no debe permitir el ingreso de grandes ‘caravanas’ de personas: Trump

Sobre las publicaciones de Donald Trump en Twitter, en torno a que México hace poco o nada para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y luego a Estados Unidos, Navarrete Prida dijo:

“México ha hecho una enorme tarea en materia migratoria, es absolutamente inexacto señalar que no hay esfuerzo de México en regular, apoyar, conducir los procesos migratorios”, dijo Navarrete Prida.

Leer: Inauguran la sala ‘Jorge Carpizo’ en el Museo de las Constituciones

Durante la inauguración de la Sala Jorge Carpizo, el secretario destacó el trabajo del jurista, su vocación por la educación, por el diálogo y por la congruencia. Lo recordó también como creador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por su paso por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación e Instituto Federal Electoral (IFE).

Presenciaron el evento el secretario de Salud, José Narro; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, los gobernadores de Chiapas y Campeche, Manuel Velasco y Alejandro Moreno, así como familiares de Jorge Carpizo.

Con información de Sarahí Méndez

JLR