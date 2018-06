Gobierno de NL toma el control de la seguridad en Cadereyta

Con la presencia de al menos 200 agentes de Fuerza Civil, Policía Rural y Policía Militar, el Gobierno del estado de Nuevo León tomó el control de la seguridad del municipio de Cadereyta.

A los agentes de la Policía Municipal se les notifico que serán sometidos a pruebas toxicológicas y de confianza.

Según las estadísticas en temas de seguridad que maneja la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, en su página de internet, de enero a abril se registraron las siguientes cifras en delitos en el municipio de Cadereyta.

-15 homicidios,

-35 detenciones por narcomenudeo,

– 07 secuestros,

– 10 robos a negocios

– 19 robo a casa habitación, y

– 59 vehículos robados.

Serán por lo menos 60 días en los que Fuerza Civil seguirá con el control de la seguridad en Cadereyta, mientras los 90 policías municipales, divididos en tres turnos, tendrán que acudir a cumplir con su jornada sin salir del edificio.

“Fue desarmado el personal que se encontraba de manera irregular, y se tomó la decisión más tarde por el desorden que se tenía de desarmar a todo el personal de la Secretaría. Nos encontramos con que dichas armas no se encontraban en poder de quienes habían sido expedidos dichos portes”, explicó Bernardo González Garza, secretario de Seguridad Pública en Nuevo León.

Alrededor de 120 elementos de Fuerza Civil toman el control de la policía municipal de Cadereyta, donde realizarán pruebas de confianza

Catean Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla

En un hecho similar, el pasado 2 de mayo la Policía Estatal asumió la seguridad de San Martín Texmelucan luego de que 113 falsos policías municipales fueron detenidos.

El 10 de mayo pasado, la Fiscalía General de Puebla informó que, en seguimiento a la detención de los falsos policías y mandos de San Martín Texmelucan, se realizó el cateó de instalaciones operativas.

En los operativos fueron asegurados ocho equipos de cómputo, un sistema de videograbación, partes informativos y más de 110 armas de fuego.

Las autoridades aún investigan si los falsos policías tienen alguna relación con huachicoleros.

Anteriorimente, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, informó que, de los 185 policías municipales de San Martín Texmelucan que fueron desarmados y presentados en la Academia “Ignacio Zaragoza” de la capital poblana, 113 no eran policías.

Estas 113 personas junto con otros seis, que sí eran policías, pero que incurrieron en otro tipo de faltas, fueron trasladados a la Fiscalía del estado y presentados ante el Ministerio Público.

Estas personas no tenían las pruebas de control y confianza, no tenían su CUIP, esta es una irregularidad muy grave y por eso fueron trasladados a la Fiscalía, a otras tres personas se les encontró que cobraban cinco mil pesos, le cobraban a elementos por no ir a las pruebas de confianza, y hay dos mandos también que están presentados ante el Ministerio Público y un policía que no pudo acreditar una cantidad de dinero que llevaba después de terminar su turno”, informó Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

Entre los detenidos se encuentran el secretario de Seguridad Pública municipal y el director de la Policía Municipal.

