Gobierno de México condena venta de objetos prehispánicos en subastas de Francia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió, la tarde del miércoles 3 de febrero de 2021, un comunicado en el que externa su rechazo por la subasta en Francia de objetos culturales prehispánicos.

Te recomendamos: INAH analiza 80 entierros prehispánicos descubiertos en Atlixco, Puebla

En su texto, la SRE destaca que esos artículos son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y que su comercialización es un delito.

A continuación condenó que las casas de subastas no verifiquen la procedencia y la autenticidad de los artículos ofrecidos en sus plataformas, pues algunas de las piezas producidas serían falsas .

“Resulta preocupante que, como en ocasiones anteriores, las casas de subastas no apliquen normas y prácticas mínimas internacionalmente aceptadas para verificar el origen y la autenticidad de las piezas que ponen en venta. Pese a no tener acceso directo al material, especialistas mexicanos consideran que algunas piezas que figuran en los catálogos no son originales, sino de reciente manufactura”, continúa el comunicado.