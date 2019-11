Gobierno de López Obrador a favor de los periodistas: Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República rechazó los señalamientos que afirman que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se promueve la estigmatización de los periodistas.

Te recomendamos: Crecen ataques contra periodistas mexicanos en gobierno de AMLO

Nosotros como gobierno no estigmatizamos a ningún gremio y no estigmatizamos ninguna labor profesional, por critica que sea, por informativa que sea, lo que hay es un debate acerca de la relación de los medios de comunicación y el Gobierno Federal acerca de las posturas editoriales o de la información puntual que se da; el compromiso del gobierno de México es a favor de los periodistas, a favor de su libertad y es por supuesto nuestra obligación preservar y proteger su labor”, afirmó Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República.

El Seminario Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas en América latina fue promovido por la UNESCO.

El vocero dijo que es una obligación legal, ética y moral que el gobierno cumpla y haga valer la ley y castigue a quienes amenazan o asesinan a un periodista.

Anunció nuevos programas de apoyo para el gremio periodístico.

Una iniciativa de seguridad social para los periodistas mexicanos que no cuentan con ninguna protección, ni jubilación ni protección de salud, en ese sentido, a través del IMSS se va anunciar un programa de salvaguarda, protección y de seguridad social para los periodistas que ejerzan independientemente de su condición laboral”, agregó Jesús Ramírez.

Anunció también la creación de un fondo administrado por la UNESCO y la Secretaria de Relaciones Exteriores, que contará con recursos públicos y de la sociedad civil para alimentar y fortalecer el periodismo de investigación que realizan periodistas que trabajen para un medio de comunicación o que sean independientes.

Comprometió que el gobierno de México tomará en cuenta las 104 recomendaciones que hace Naciones Unidas para mejorar y fortalecer el mecanismo de protección a periodistas.

Informó que, hay más de 600 activistas y 400 periodistas que están acogidos a este mecanismo.

Aseguró que no se escatimará ningún recurso para garantizar la protección, los derechos humanos y la salvaguarda de los periodistas, así como el reforzamiento de la seguridad y las garantías que deben tener sus familias.

El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU destacó qué hay preocupación por el entorno de violencia en el que se ejerce el periodismo en México.

Una reunión que no puede ignorar el hecho de la crisis de ataques a periodistas en México que se ha dado durante años y continúa y prevalece la impunidad; México sin duda no está solo en esto, pero la persistencia de esta amenaza y la persistencia de la impunidad, que van de la mano, no ha dejado de tener graves consecuencias para el periodismo en el país”, así lo dijo David Kaye.