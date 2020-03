Por Covid-19, gobierno de Jalisco solicita suspensión de vuelos provenientes de lugares con cerco sanitario

El gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la propagación del Covid-19, anunció nuevas medidas de prevención y detección temprana entre ellas es la suspensión de ciertos vuelos provenientes de lugares con cercos sanitarios y la aplicación de pruebas rápidas.

Alfaro, con el fin de combatir la pandemia, solicitó al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) la suspensión de vuelos de los lugares donde se ha decretado cerco sanitario, excepto vuelos realizados por cuestiones humanitarias o vuelos de carga.

“Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta ya no se reciban vuelos, así de claro y así de contundente. Estoy haciendo lo que me toca, le estamos enviando una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respetuosa, pero firme, planteando la necesidad de que el Gobierno de México se tome en serio esta agenda.”

Otra de las medidas que tomará el estado es la obtención de 5 mil pruebas PCR para aplicar a la población. Se busca llegar a contar con 20 mil pruebas.

“Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia. El Gobierno de Jalisco no está pensando en competir en las estadísticas pues a la hora de que iniciemos con esto evidentemente la cifra de contagios va a aumentar, que es lo que pareciera que algunas autoridades quieren evitar. Nosotros lo que queremos es que aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios. Yo no estoy compitiendo por estadísticas, yo estoy tratando de actuar con responsabilidad”, añadió.

Si bien, los resultados de la prueba para detectar Covid-19 no es confiable al cien por ciento, es una manera de poder detectar donde hay comunidades en posible riesgo de contagio.

El gobernador de Jalisco informó que hasta el momento hay 45 casos confirmados en la entidad. 41 con síntomas y 4 asintomáticos. Todos están dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, excepto uno, que se encuentra en el municipio de Cuautla. También informó de la muerte del primer paciente.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, no podemos seguir dejando que, ante la falta de decisiones generales, que las regiones de México estén a expensas de las circunstancias que estamos viviendo en el país. Vamos a tomar decisiones, Jalisco las está tomando. Otros estados ya emprendieron esta ruta. Yo confío que este bloque regional pueda tomar decisiones también esta misma semana”.

Por su parte, el director General del Hospital Civil, Jaime Andrade Villanueva aplaude la aplicación de las pruebas de detección de COVID-19 pues, dice, son una medida oportuna por parte del Gobierno de Jalisco para la detección y atención temprana de probables casos detectados.

Andrade Villanueva también destacó el Plan Jalisco COVID-19 emprendido por el Gobierno de Jalisco, el cual contempla medidas a favor de la población en materia educativa, de salud y económica, así como la medida de aislamiento social adoptada con base en el modelo predictivo de la Universidad de Guadalajara, ya que sin la permanencia de la gente en sus hogares, los casos asintomáticos que son los que podrían estar en la calle, desencadenarían una oleada de contagios.

Como recomendación general, el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren exhortó a la población en general a no automedicarse, y en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19, comunicarse al número telefónico 33 3823 3220, donde se podrá brindarle la atención y asesoría médica de lo que se debe hacer, según sea el caso.

“Es importante no automedicarse, es importante también decir que están corriéndose apenas los protocolos de investigación para el manejo de los pacientes en los cuales se tiene un diagnóstico de neumonía por COVID-19. Importantísimo decir que no vale la pena que la gente corra a comprar medicamentos de prevención, porque no hay ningún medicamento que prevenga el que alguien se vaya a contagiar con COVID-19. No hay vacuna por el momento, no hay hidroxicloroquina, que es el medicamento que todo mundo anda buscando, o cloroquina, es un medicamento que no debe ser usado para prevención.”, detalló el secretario.

El secretario añadió que en el caso de la hidroxicloroquina, se usa en personas que ya tienen el virus, más no para prevención, y que solo se puede manejar bajo prescripción médica y con la supervisión de un especialista en los hospitales.

Enrique Alfaro reconoció la cooperación de la ciudadanía, la cual ha respondido positivamente ante el exhorto al aislamiento voluntario por cinco días por la contingencia sanitaria.