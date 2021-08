Gobierno federal logra acuerdo para garantizar abasto de agua en Área Metropolitana de Guadalajara

Este sábado el Gobierno de México dio a conocer que, a través de la Conagua, se llevará a cabo un proyecto técnico para que la Presa El Zapotillo abastezca de agua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sin que esto represente un peligro de inundación para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Se levantará una cortina de 80 metros y se realizarán obras adicionales para la seguridad de los habitantes, a partir de compuertas automatizadas que se cerrarán en la temporada de lluvia y se abrirán en el estiaje. Esta medida permitirá que se aproveche el agua del Río Verde, suministrando al AMG de 3.5 metros cúbicos por segundo.

El gobernador de Jalisco, David Alfaro Ramírez, declaró que:

“El Gobierno del Estado comparte la propuesta que ha hecho CONAGUA, que consideramos resuelve los problemas que tenemos enfrente, lograr 3.5 m3 por segundo para nosotros es una solución muy importante para el déficit de la ciudad y sobre todo creemos que ahora con esta medida de operación de la presa, de regular los niveles de operación de la presa para las tres poblaciones, pues el conflicto político quedaría resuelto, es decir, la demanda de que no se inunden los pueblos se estaría cumpliendo”.

Además, el mandatario de la entidad puntualizó que el cauce del agua que reciba el AMG se derivaría para su distribución con el Sistema el Purgatorio, en el que ambos gobiernos invertirán.

Esta acción, considerada inaplazable por el gobernador, se deriva de la reciente sequía que afectó a 600 mil jaliscienses, los cuales, sufrieron desabasto de agua en este estiaje.

“Si no se van a inundar las poblaciones pues ya no se debería de hablar de un problema político, si el agua se va a quedar en Jalisco ya no debería de haber un problema y por supuesto si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la ciudad más importante del país pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones y esto se reconoce y se agradece”, explicó Alfaro.