Gobierno Federal descarta presencia de francotiradores durante marcha feminista en Palacio Nacional

Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de presidencia, confirmó, la noche del lunes 8 de marzo de 2021, que las personas que fueron vistas en la azotea de Palacio Nacional durante la marcha feminista, es personal de resguardo que portaba equipo que es utilizado para cuidar que drones no entren a este espacio.

Te recomendamos: Fotos: Así transcurrió la marcha del Día Internacional de la Mujer en la CDMX

A continuación aclaró que no se trata de armas de ninguna clase.

“Como está vedado el espacio aéreo del Palacio tenían equipo anti-drón. No sé cuánta gente estuvo, pero sí eran como cinco personas, pero era personal de resguardo. Tenían ahí esos dispositivos anti-drón que se vieron, tengo el modelo, es de uso reglamentario, no tiene ninguna bala, ni nada, emite señales para desviar o bajar drones”, señaló Jesús Ramírez.

Explicó que son parte de los dispositivos de seguridad que están contemplados de forma

permanente.

“Son dispositivos qué sí están en uso, ó sea, a lo mejor este tipo de dispositivos directos no, pero hay de varios tipos para controlar el espacio aéreo en relación a los drones porque sí hay zonas vedadas, zonas estratégicas o militares, o incluso, digamos, Palacio Nacional. No está autorizado el vuelo de drones sobre Palacio por cuestiones de seguridad. Es equipo de la Sedena, pero no es ofensivo, no tiene ningún tipo de bala, proyectil, emite señales para desviar, o bajar drones, concluyó.