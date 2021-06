Gobierno federal ayudará a reparar la L12 del Metro CDMX, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el gobierno federal ayudará a reparar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

López Obrador dijo que este apoyó será “independientemente de las investigaciones judiciales”.

El mandatario mexicano criticó la manipulación de algunos grupos y medios de información sobre la tragedia de la Línea 12 y destacó que su partido ganó en las populares alcaldías de Tláhuac y de Iztapalapa.

“Ahora del lamentable accidente, que nos causa mucho dolor, del tren de Tlahuác (Linea 12), resulta que los afectados, los que viajan en el Metro, Tláhuac, Iztapalapa, ahí con todo el dolor y también con la protesta deciden seguir apoyando la transformación, pero los que no viajan en Metro votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios, de esta lamentable desgracia”, declaró.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta decisión de apoyar a los pobladores de Tláhuac e Iztapalapa no les gustará a sus adversarios.

“A nuestros adversarios no les va gustar nada, pero nosotros estamos pensando en la gente porque fue parte de la guerra sucia. Miles de llamadas a las casas y es una actitud muy inmoral, falta de ética en los medios de información convencional, no todos, no se puede generalizar”, manifestó AMLO.