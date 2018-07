Gobierno de EU desconoce paradero de niños migrantes separados de sus familias

El Gobierno de Estados Unidos cumplió a medias el mandato judicial que le obligaba a reunir a 102 niños, menores de cinco años, con sus padres.

Lo preocupante es que organizaciones como Children’s Foundation aseguraron que una de las razones de este incumplimiento es porque hay casos en los que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene idea de dónde quedaron los niños.

El Departamento de Justicia reconoció, ante un juez de San Diego, California, que de los 102 niños menores de cinco años, que debían ser reunidos con sus familias, solo estaban en condiciones de entregar a 38 niños, en el plazo pactado.

Otros 37 niños serían entregados “en algún momento”, aunque sin especificar bajo qué mecanismos.

El resto, 27 de los menores, según las autoridades estadounidenses no han podido ser devueltos a sus padres por diversas razones, entre ellas, que los padres tienen antecedentes penales o que ya han sido deportados a sus países de origen.

Organizaciones sociales como Children’s Foundation, donde colabora Nora Sandigo, aseguraron que la reunificación ha sido complicada porque cada caso es distinto.

Estamos trabajando día y noche para tratar de conseguir donde se encuentran esos niños. Muchos de esos niños están totalmente desaparecidos, que no hay pistas. El Gobierno ha dicho que los ha entregado a familiares, pero los familiares no aparecen. Tampoco tienen pruebas de que fueron entregados a esos familiares”, apuntó Nora.

La mañana de este martes, Donald Trump propuso una solución al problema de la separación de familias en la frontera:

Tengo una solución. Díganle a la gente que no venga a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Vengan como vienen otros. Vengan de manera legal. Lo que digo es simple y sencillamente que tenemos leyes y que tenemos fronteras. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Eso no está bien… Recuerden esto, sin fronteras no tienes país”, afirmó.