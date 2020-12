Gobierno de México ofrece disculpas por desaparición forzada de tres jóvenes

El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado Mexicano por la desaparición forzada de tres jóvenes en los años 2010, 2011 y 2013 ocurridas en los estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila.

Durante la ceremonia, el subsecretario de derechos humanos se comprometió a erradicar la desaparición forzada que aseguró fue práctica de estado en administraciones pasadas.

Al evento asistieron familiares de los desaparecidos, quienes exigieron justicia y reparación del daño.

“Pasa el tiempo y creo que la vida no me alcanzará para saber si las autoridades lo encuentran. No sé si en realidad lo están buscando / hijo, te buscaré hasta encontrarte, en este tiempo yo he sido investigadora, he sido buscadora, no te imaginas hijo en todos los lugares en donde te buscado, y no sé dónde más lo haré, pero todo será para encontrarte. Te ama tu mamá”, dijo María Hortensia Rivas, madre de joven desaparecido.