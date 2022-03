Gobierno de México ofrece disculpa a familia de Silvia Arce, desaparecida en 1998

El Gobierno de México a través de la Sub-Secretaria de Derechos Humanos, ofreció disculpas públicamente y asumió la responsabilidad por la desaparición y falta de su deber de debida diligencia, al buscar a Silvia Arce, desaparecida hace 24 años en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia para que se dé cumplimiento a la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad.

Silvia Arce, de 29 años de edad, desapareció el 11 de marzo de 1998 en Ciudad Juárez y desde entonces fue buscada por su familia, pero sin resultados.

El 25 de noviembre de 2021, se firmó el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 195/20, en el que el Estado Mexicano se comprometió a reparar a las víctimas y a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad.

El Estado Mexicano asumió la responsabilidad por violar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial de la convención americana sobre derechos humanos, además, por no cumplir con el deber del estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el acto, estuvo presente la familia de Silvia Arce y a nombre de la madre de Silvia habló Ignacio un hermano de la mujer desaparecida.

“Hoy se cumplen 24 años que está desaparecida mi hija, quise que hubiera un monumento de mi hija aquí y la placa en la fiscalía de género para que les recuerde lo que yo he pasado, lo que he sufrido desde que se llevaron a mi hija… no se hizo nada, dejaron ir a los responsables, entonces se pudo hacer algo y no se hizo nada por eso yo he sufrido 24 años buscando a mi hija, a estas autoridades les pido que me devuelvan a mi hija y se castigue con todo el rigor de la ley a los que se la llevaron”, explicó Ignacio Arce, hermano de Silvia.