Gobierno de la CDMX sacará de circulación a las ambulancias ‘patito’

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, puso como plazo este lunes 22 de agosto para que todas las ambulancias y los paramédicos que laboran en la capital del país se regularicen y empadronen.

Sin embargo, las ambulancias irregulares son conocidas por muchos, José Alfredo es paramédico y operador de ambulancia en la Ciudad de México desde hace más de 25 años.

“Esto es un secreto a voces, que todo el que recoge un atropellado en la calle y lo lleva a un hospital particular recibe una dádiva, que va desde 2 mil hasta los 5 mil pesos que le da el hospital por llevarles trabajo lo que no se ponen a pensar es la cuenta que le dejan al familiar y al paciente, porque son cuentas millonarias”, dijo José Alfredo Chávez, paramédico y operador de ambulancia Terapia Avanzada.

Señala que desde hace 15 años, la proliferación de ambulancias irregulares, llamadas “patito”, se agravó.

A partir de este martes 23 de agosto, si no están inscritas en el Registro de Ambulancias y Técnicos en Urgencias Médicas, serán llevadas al corralón.

Esta regulación de ambulancias no es nueva. Comenzó a realizarse en la Ciudad de México desde 2012, sin embargo, nunca se había censado a los paramédicos que las operan y nunca habían existido sanciones para los vehículos ilegales.

“Pero en estos últimos años ha habido mucho incremento de ambulancias y ambulancias no reguladas, se supone están haciendo un censo del personal que cubre los servicios, eso me parece maravilloso, corremos el riesgo del Estado de México allá no hacen nada de esto, ahí es donde volvemos a caer en problemas”, indicó Vicente Granados, subdirector operativo empresa de ambulancias certificadas en CDMX.