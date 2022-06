Gobierno de CDMX suspende nuevo reglamento de mercados públicos tras protesta de locatarios

Para exigir la derogación del nuevo Reglamento de mercados públicos de la Ciudad de México, los locatarios realizaron una marcha y una manifestación frente al edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, al que intentaron entrar a la fuerza.

El secretario de Desarrollo Económico salió para hablar con los inconformes y les ofreció suspender la norma, hasta un nuevo aviso.

Al intentar regresar a sus oficinas, la gente le arrojó líquidos y objetos. Fue necesario que dos escoltas lo protegieran.

En el interior, ofreció una conferencia en la que explicó que uno de los objetivos de la nueva norma es regular el uso de la electricidad, para evitar incendios en los mercados públicos.

Locatarios de la Ciudad de México exigieron la derogación de la norma que contiene nuevas reglas para la operación de los mercados públicos.

El pasado 20 de mayo, el Gobierno capitalino publicó el nuevo Reglamento de mercados públicos que sustituye el anterior, que es de 1951.

Con la nueva norma, el Gobierno de la CDMX prohíbe fusionar locales o puestos, formar monopolios familiares y que los locatarios renten o transmitan los derechos que adquirieron de sus locales.

“Somos comerciantes permanentes de mercados públicos, somos usufructuarios vitalicios, son negocios familiares, si yo no puedo prestar el servicio como titular, pero si lo presto a mi esposa o a mi hijo está permitido, pero a partir de la publicación de los lineamientos ya no. ¿Qué implicación tiene que no estés? te lo quitan. Ahí viene el problema, que con el primer reporte es una amonestación, el segundo reporte puede dar inicio a un proceso de cancelación de cédula, el principal porque pone en riesgo el patrimonio de las personas que lo han tenido durante tantos años”, refirió Edgar Mendieta, locatario.