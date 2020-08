Gobierno de CDMX presenta ‘Salud en tu Vida’ ante COVID-19

Con el fin de disminuir el número de personas con enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión y obesidad; así como incrementar el control y seguimiento médico de pacientes que tienen estas enfermedades, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó a operar el programa “Salud en tu Vida”.

Te recomendamos: México llega a los 57 mil 023 muertos y 525 mil 733 casos confirmados de COVID-19

A partir de este lunes, los capitalinos podrán enviar un SMS con la palabra “Cuídate” al 51515, para que el usuario responda un tamizaje. Posteriormente, un algoritmo calculará el nivel de riesgo en que se encuentra en caso de padecer una enfermedad crónica.

El interesado recibirá un perfil de riesgo con una serie de recomendaciones y, en caso de ser usuario del Sistema de Salud de la Ciudad de México, se le canalizará a la unidad más cercana a su domicilio.

Se dará un seguimiento continuo del caso a través de llamadas telefónicas y mensajes automatizados, personalizados y oportunos.

Ocho minutos antes de la 12 del día, se guardó un minuto de silencio y aplausos en honor a los muertos por COVID-19 y por la labor que ha realizado el personal de salud contra de la pandemia.

En otro tema, pidió a las feministas tener coherencia en su lucha en contra de la violencia de las mujeres, y reconoció a las mujeres policías que vigilaron la marcha de este domingo.

“Hay que ser consecuente en todo en toda la política pública, pero también en la actuación personal, entonces si estamos por la defensa de las mujeres, es la defensa de las mujeres, de todas las mujeres, porque no por ser reportera no se sufre la violencia o no por ser una mujer policía no se sufre la violencia”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.