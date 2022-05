Gobierno de CDMX no hará público último informe de empresa DVD sobre peritaje de colapso en Línea 12 por ‘tendencioso y falso’

A raíz del colapso, hace un año, de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, las autoridades de la Ciudad de México contrataron a una empresa internacional, la noruega DNV, para que hiciera los estudios que permitieran concluir qué había llevado a ese fatal resultado.

El 16 de junio de 2021 se presentaron las primeras conclusiones: el 7 de septiembre, la segunda parte del informe, y desde principios de este año se esperaba el tercer y último informe.

Este miércoles el Gobierno de la Ciudad de México informó que va a rescindir el contrato con la empresa noruega porque considera que el tercer peritaje que le fue entregado y que aún no hacen público, es “tendencioso y falso”.

La compañía noruega DNV informó este miércoles que “ya entregó el tercer y último informe del análisis “Causa-Raiz” sobre el desplome en la Línea 12 del Metro y que lo hizo “de acuerdo con la metodología acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad”, que su entrega fue “dentro de los requisitos contractuales, a tiempo y completo” y que en su elaboración no participó ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses en el caso.

Y aunque el contenido no se ha hecho publico, quienes han tenido acceso al informe aseguran que se plantea que hubo, además del problema estructural por una mala construcción, un tema de falta de mantenimiento también. El Gobierno capitalino, potencial responsable de esta falta, respondió así:

Ante lo que llaman “las inconsistencias detectadas”, el Gobierno optó por rescindir el contrato con la empresa.

“Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Entonces por esta razón es que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética. Primero hay un juicio civil y se está valorando lo de un juicio penal”, expuso Claudia Sheinbaum.

Cuando en mayo de 2021 se contrató a DNV, se estableció la entrega de 3 informes

El primero fue presentado el 16 de junio del año pasado. En él, se revelaba de manera preliminar que el desplome habría sido provocado “por una falla estructural” asociada a “deficiencias” en la construcción, con la soldadura deficiente de pernos tipo Nelson.

El resultado de la segunda fase también se hizo público. Éste ratificaba las deficiencias encontradas en pernos y vigas de soporte.

Hasta ahora, las autoridades de la ciudad habían manifestado su total respaldo al desempeño de la empresa.

Pero este tercer peritaje, que el Gobierno de la ciudad recibió desde finales de febrero, decidieron no hacerlo público.

“Hay varios elementos que no se cumplieron como que el propio software que usa DNV no se usó de la forma correcta y en el reporte que presentan, se nota que no llenaron todos los espacios para identificar la información que es relevante. Si tu firmas un contrato diciendo voy a seguir cierta metodología, entonces tienes que cumplir con la metodología”, subrayó Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX.