Gobierno de AMLO no va a permitir entrega de playas para privatización

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró que su gobierno no va a permitir la entrega de playas para su privatización, luego del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que garantiza el libre acceso y tránsito en playas mexicanas.

“Celebro que se haya tomado ese acuerdo ayer, esa disposición y ahora lo que hay que hacer es primero ya no permitir que se sigan entregando las playas, nosotros no hemos entregado playas desde que estamos aquí y no se van a entregar playas que son públicas a particulares, no hay privatización de las playas para ser claros”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.