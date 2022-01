Gobierno CDMX niega aumento a tarifa del agua por ‘tintes políticos’

No habrá aumento a la tarifa del agua en la Ciudad de México, a excepción de lo que corresponde a la inflación.

Hace unos días se publicó en la Gaceta Oficial el incremento en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

A lo que el documento señaló que “el 35% de cobro por excedente en esas 165 colonias se aplicará únicamente donde el consumo exceda los 60 mil litros durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, con el fin de garantizar una mejor distribución del agua en toda la ciudad”.

Luego de que se hiciera viral en redes sociales la acusación de que el incremento coincidía en las demarcaciones gobernadas por la oposición, personajes de la vida política y ciudadanos han manifestado su descontento e incluso han señalado que se trata de una venganza.

La jefa de Gobierno capitalino respondió a través de su cuenta de Twitter con 3 mensajes respecto al incremento del agua y enfatizó que es “falso” lo que se está diciendo referente a que el aumento es por tintes políticos.

“Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputad@s cobrar 35% más al excesivo uso de agua por ejemplo para riego de jardines en algunas colonias. Tod@s estarán de acuerdo que no es justo que mientras algunos no tienen agua, otros la desperdicien. No se prohíbe pero se cobra un poco más. El objetivo es distribuir mejor. Este será el tercer año que se aplica. Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla”, afirmó en su red social.