Gobierno de CDMX va contra empresas que despidieron 12 mil trabajadores por coronavirus

El Gobierno de la Ciudad de México ubicó a 10 empresas que despidieron a unos 12 mil empleados ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, por lo que si se confirma que actuaron bajo esa premisa serán sancionadas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron el recorte de 56 mil empleados en las primeras dos semanas de marzo.

De acuerdo con estimaciones de la administración capitalina, 21 por ciento de los despidos corresponden a 10 empresas establecidas en la Ciudad de México.

Hay empresas grandes que recortaron a la totalidad de los trabajadores de un día a otro. Otros negocios contaban con tres mil empleados y se quedaron con mil.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, requerirá a dichas empresas para conocer las causas del recorte de nómina y, en caso de confirmarse que fue por la emergencia sanitaria, serán sancionadas y se darán a conocer los nombres y el giro.

También exhortó a Jesús Padilla, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México, a convocar a las grandes empresas a no despedir a la base laboral.

“No me quiero pelear ni con la Coparmex ni con ningún empresario. Lo que me parece muy injusto es que grandes empresas que tienen muchos recursos económicos hayan despedido trabajadores en las primeras semanas de marzo, más bien el presidente de la Coparmex y todas las cámaras deberían de estar generando las condiciones para que esto no ocurriera”, indicó.