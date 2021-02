En apoyo a la economía por pandemia, Gobierno de CDMX permite a comercios usar banquetas

Desde el pasado lunes, muchos comercios en la Ciudad de México se instalaron en las banquetas para tener un mínimo de actividad, vecinos temen que ya nunca se retirarán del espacio público.

Te recomendamos: Sinovac solicita autorización para comercialización de su vacuna en China

“Pues la necesidad es lo que nos ha hecho adaptarnos a lo que nos están pidiendo y, bueno, aquí la gente puede imprimir desde afuera sin necesidad de entrar, esperamos cuando menos no dejar de percibir”, dijo Gilda Torres, pequeña empresaria.

Gilda, propietaria de un negocio de renta de internet y fotocopiado en la colonia Doctores, colocó dos computadoras a pie de calle. Espera recuperar un poco de los ingresos perdidos por la pandemia.

Algunas boutiques de Masaryk, en Polanco, también sacaron productos a la calle para atraer a los clientes.

” ¿Si llego y te pido un vestido lo tienes que sacar?, Sí, lo tengo que sacar. Para probarlo, al menos que quieran encima, pero no ahorita probar no, no es tan práctico, a nosotros sí nos afecta mucho”, dijo Frida, empleada de boutique.