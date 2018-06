Gobierno capitalino responderá por muerte de motociclista que cayó en registro sin tapa

El Gobierno de la Ciudad de México responderá por la muerte del motociclista que cayó en un registro sin tapa en la lateral del Periférico Sur, lo que provocó que perdiera el control y fuera arrollado por un camión de transporte público.

Las autoridades indicaron que el registro en mal estado pertenece a una empresa de telefonía y que está ubicado en las inmediaciones de la Unidad Pemex Pichacho, en dirección al oriente.

En la Procuraduría capitalina informaron que el cuerpo del motociclista, identificado como Julio Hernández Londoño, de nacionalidad colombiana y de 25 años de edad, no ha sido reclamado en el anfiteatro.

Tras el accidente, el registro dañado fue tapado con cemento.

Por acá venía y luego, no vio el bache, se iba a meter al bache, pero voló, pegó la moto, voló el chofer y luego luego pasó un carro y se lo llevó, el registro ya tenía un montón abierto, como tres, cuatro meses” , relató Javier, testigo del accidente.

Víctor Manuel Pérez, conductor del camión de transporte público, involucrado en el accidente está detenido.

Él venía a un lado sobre su carril, el muchacho pasó por una coladera que está demasiado mal, voló el muchacho, mi hijo no se dio cuenta hasta que sintió que subió como un tope, él se detuvo a auxiliarlo, se me hace una injusticia porque fue un accidente, mi hijo se lamenta por la pérdida del muchacho, pero fue un accidente que le pasó al muchacho, que mi hijo no tuvo nada que ver”, afirmó Juana García, madre del chofer.