Gobierno de AMLO presenta el nuevo Hospital General de Tláhuac del ISSSTE

El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes el nuevo Hospital General de Tláhuac, del ISSSTE.

Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del ISSSTE, hizo la presentación del hospital, ubicado en el sureste de la Ciudad de México, durante la conferencia matutina del presidente en Palacio Nacional.

Se proyectó un video de las instalaciones del nuevo Hospital General del Sur, en Tláhuac, en el que se informó que contó con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. Contará con 35 mil metros cuadrados de construcción, con 35 especialidades médicas. 250 camas censables y 150 no censables, así como con 35 consultorios y ocho quirófanos.

Se informó que el nuevo hospital beneficiará más de un millón de derechohabientes del ISSSTE y habitantes de Tláhuac.

Ramiro López Elizalde agregó que el hospital contará con 50 sillas de hemodiálisis, y explicó que la insuficiencia renal es un reto a vencer.

Dijo que la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el sobrepeso en nuestro país han generado que cada vez existan más pacientes con esta enfermedad.

“Lo que tenemos que hacer una vez que el paciente está con una patología de esa naturaleza es darle una atención no me has digna posible”, dijo.