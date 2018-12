Población da tres años a AMLO para mostrar resultados, según encuestadores

A tres semanas de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la población le da tres años de tolerancia para mostrar los resultados, afirmaron encuestadores en la mesa de análisis de Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, señaló que las tres semanas del gobierno de López Obrador han sido intensas, pero lo más esperado fue el presupuesto para 2019.

Todos estábamos esperando el presupuesto para ver si tanta palabra se volvía realidad, el proyecto de Gobierno es el presupuesto y en este proyecto hubo errores, se han corregido, pero tampoco hay nada irresponsable fiscalmente. Todavía no veo nada que lo deprima, que haga al electorado abandonarlo. Lo de las universidades no gustó, pero no veo nada que lo hagan abandonar”.