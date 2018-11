Gobierno de AMLO, dispuesto a imponer medidas espejo a EU

El próximo gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está dispuesto a imponer medidas espejo a Estados Unidos si no elimina los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a México, aseguró el vicepresidente de Canacero, Raúl Gutiérrez.

“Lo que sí se está dejando claro en la 232, y ya está de acuerdo tanto este gobierno como el gobierno entrante, es que aplicaremos medidas espejo rotundas si no obtenemos una cuota aceptable. Nosotros pensamos que debe ser una eliminación completa de los aranceles. Si no es una eliminación completa entonces debemos de tener una cuota que sea aceptable arriba del 100 por ciento”, apuntó Gutiérrez Muguerza.

Tras participar en la presentación del libro “China: BRI o el nuevo camino de la seda”, el presidente de la Concamin aclaró que el asunto de la industria acerera no compromete la firma del T-mec.

“Obviamente es un tema de cupos y seguimos en la lucha de que un tratado de libre comercio no lo podemos entender con aranceles […] La firma se va a hacer, es un tratado que en lo global a todos los mexicanos nos conviene y de ninguna manera está condicionado o en riesgo”, subrayó Francisco Cervantes Díaz.

El presidente de la Concamin apuntó que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se mantiene en comunicación con sus contrapartes Wilbur Ross y Robert Lighthizer, lo que es “una buena señal” para llegar a un acuerdo.

"Es un tema de cupos y seguimos en la lucha de que un tratado de libre comercio no lo podemos entender con aranceles", manifestó.

Confío en que en las siguientes horas se resuelvan las restricciones comerciales del acero y el aluminio de la sección 232 entre los socios de América del Norte, y añadió que de ninguna manera la firma del T- MEC está condicionada a la eliminación de los aranceles.

Se prevé que tanto Guajardo Villarreal y Lighthizer, como la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, suscriban el nuevo acuerdo comercial el próximo 30 de noviembre en la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina.

En otro tema, sobre la tensión que hay en la frontera norte de nuestro país por el arribo de la Caravana migrante, Francisco Cervantes aseguró que se trata de un tema que preocupa al sector.

“Ojalá ya con esto vean que al país del norte no le gusta y que ya no haya más porque si invitamos a más si se nos va a desbordar y sobretodo tenemos que cuidar y darle preferencia a nuestra fuerza laboral mexicana eso para nosotros tiene prioridad […] ya se vio la generosidad de México Que pudieron acceder a México, que vamos a generar una parte de ese empleo, pero también no podemos abrir los brazos más y poner en riesgo la fuerza laboral de este país”, acotó Cervantes Díaz.

