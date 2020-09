Gobierno dará certidumbre con política fiscal y financiera por pandemia: SHCP

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, garantizó que el Gobierno ofrecerá la certidumbre que demandan los mercados, empresarios e inversionistas para operar en el país en medio de la pandemia.

Al inaugurar el “Encuentro Digital del Sector Asegurador”, el secretario de Hacienda reconoció que el COVID-19 durará más tiempo de lo previsto y la forma de operar del Gobierno se está ajustando para cubrir riesgos.

“El hecho de que ahora reconozcamos que no era un asunto de unas cuantas semanas sino de que es algo con el que vamos a tener que convivir durante por lo menos un año, me parece que nos acerca a la forma de operar de las aseguradoras, las aseguradoras no están tratando de eliminar los riesgos que hay en la vida sino tratando de cubrir las posibles implicaciones de esos riesgos”, indicó Herrera.