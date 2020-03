Gobierno de AMLO adelanta recursos a estados para atención médica por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que dio la instrucción de adelantar los recursos para atención médica a los estados hasta el mes de mayo por coronavirus.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que quedan cinco estados pendientes que tienen que presentar documentos para el trámite.

“Lo que no quiero es de que por ‘politiquería’ se vaya a decir de que no ha entregado la Federación los apoyos en materia de salud a los estados. Esto no lo hacen los gobernadores porque son muy responsables, pero hay que actuar de manera precavida porque son tiempos de zopilotes”, dijo.