Gobierno de AMLO reporta 64.1% de respuesta a denuncias ciudadanas

Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana, señaló que hasta el 30 de noviembre se han recibido en Palacio Nacional a 118 mil 647 personas, con un porcentaje de respuesta de 64.1 en las diferentes dependencias.

Te recomendamos: Peticiones, propuestas y hasta un corrido para AMLO llegan a la oficina de Atención Ciudadana

La funcionaria habló durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador y anunció que diariamente se recibe un promedio de entre 450 a 470 personas en la oficina de Atención Ciudadana.

Explicó que se pone énfasis en escuchar a la gente.

Añadió que también se ha hecho un recuento de cuántos grupos han acudido a la oficina de Atención Ciudadana. Detalló que se ha recibido a 700 grupos, a los que se escucha para dialogar con ellos.

Leticia Ramírez explicó que las peticiones se hacen por escrito porque así lo marca la Constitución.

Agregó que una vez que se recibe el documento, se lee, se redacta un extracto y se envía a todas las áreas.

Dijo que se le da un seguimiento a cada petición y se pide a las diferentes áreas que den respuesta a los ciudadanos.

El viernes de la semana pasada tuvimos una reunión con el representante de cada una de las dependencias para decirles: ‘Mira esto es lo que te he enviado, esto es lo que me has contestado, te falta esto’”.