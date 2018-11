Gobierno de EPN brindará apoyo a migrantes hasta el último día: Narro Robles

El Gobierno Federal seguirá brindando atención médica a los migrantes centroamericanos que se encuentran en México y que buscan llegar a los Estados Unidos.

En Saltillo, Coahuila, el secretario de Salud, José Narro Robles, dijo desconocer el monto de los recursos que se han aplicado, pero sostuvo que, hasta el último día de este gobierno, los migrantes serán atendidos a través de las brigadas de salud.

“Seguirá, hay compromisos que se tienen de orden humanitario y se ha estado participando en distintos puntos de la travesía y el apoyo continuará y respecto de los costos, no, no tengo nada de estimaciones, es prácticamente imposible, porque en muchos momentos ha habido apoyos desde el punto de vista municipal, en otros estatal, en otros federal, no, no tengo el dato”, señaló José Narro.

El secretario de Salud reiteró que el compromiso del actual Gobierno Federal es el de apoyar, en lo que se requiera a las caravanas de migrantes.

“El compromiso que ha tenido el gobierno del presidente Peña es el de actuar debidamente, dando todo el respaldo, dando todo el apoyo a las necesidades humanitarias y así se mantendrá”, afirmó Narro Robles.

El secretario de Salud, junto con el Gobernador de Coahuila, realizó la entrega de ambulancias, equipo de atención médica y de regulación sanitaria, dentro del programa de Fortalecimiento al Sistema de Salud de Coahuila.

Con información de Juan Andrés Martínez

