Gobernadores reconocen avances, pero enumeran pendientes de AMLO

Al Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron gobernadores, que reconocieron los avances de la actual administración, pero también enumeraron los pendientes.

El presidente de la Conago y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se refirió a los niveles de inseguridad y a la Guardia Nacional.

¿Es suficiente con la Guardia Nacional y los programas sociales? Hasta ahorita no está funcionando, ahí están los números, yo he insistido mucho con el presidente cuando platico con él, que, qué bien por los programas sociales, pero yo creo que la generación de empleos y la generación de emprendedores da también paz y quita la pobreza”, comentó Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro.

El mandatario guanajuatense, Diego Sinhue, reconoció la baja en el robo del combustible.

Sí se ha disminuido el robo de combustible, tengo que reconocer. El año pasado aparecían 3 ciudades de Guanajuato junto con las de mayor índice de robo de combustible, y este año ya no aparecen, falta mucho por hacer, el tema económico está estancado, necesitamos seguir generando confianza para nuevas inversiones”, aseguró Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato.

La jefa de Gobierno capitalino destacó el optimismo hacia la administración federal.

Habrá quien no esté a favor, pero hay muchos millones de mexicanos que están felices”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. (Reuters)

Los gobernadores de Puebla, Jalisco y Nuevo León también opinaron sobre el Informe.

Informe objetivo, informe verás, es el contraste con los otros informes donde se mentía, dónde se matizaban cosas hoy se habló de los ejes de desarrollo y cómo se está gobernando el país”, afirmó Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Un ejercicio de rendición de cuentas que plantea claramente dónde estamos, cuáles son los retos que el país tiene, en general apoyando al presidente en este compromiso que ha asumido cambiando al país, es una lucha difícil, el tema más delicado es el nulo crecimiento económico”, mencionó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Se estableció muy claramente lo que se ha hecho, sus programas sociales y bueno las cosas pendientes, el tema de presupuesto para nosotros lo gobernadores es muy importante”, manifestó Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.

Espero que el presidente vea al norte en el próximo presupuesto, porque si no lo ve entonces empezaremos a tener problemas de crecimiento económico, el sur sureste no va crecer económicamente porque todavía no inician los proyectos que el presidente ha diseñado para el sur, debe haber un equilibrio en la condición del presupuesto de acuerdo a las aportaciones que cada estado y de acuerdo al trabajo que cada gobierno hace, Nuevo León es el estado que más economía nosotros estamos creciendo el 4% por eso el país está creciendo al 1”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.