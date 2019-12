Gobierno federal exhibe a gobernadores faltistas a reuniones de seguridad; ellos responden

Durante el informe sobre los avances en materia de seguridad presentado en Palacio Nacional, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México dio a conocer la lista de gobernadores que menos asisten a las Mesas de Coordinación Estatal de Seguridad.

Se trata de los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Quintana Roo. En algunos casos la incidencia delictiva en estas entidades es al alza.

Sobre estos señalamientos el gobernador de Guanajuato, el estado con el mayor número de homicidios este año con 3 mil 211, reconoció que solo ha ido a una reunión de seguridad, pero asisten los secretarios de seguridad y de gobierno.

En las mesas de diario, estas que señala Durazo, son a las que no he ido y falso que he ido a tres, solo fui a la instalación que fue la primera porque me lo pidió Mauricio Hernández, pero yo les dije que no voy a ir a esas reuniones por eso está mi secretario de seguridad, son reuniones de seguimiento solamente, son reuniones donde dan el parte informativo”, insistió Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado de Guanajuato.