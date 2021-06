Gobernadores electos de Morena firman compromiso con la Cuarta Transformación

Diez de los 11 gobernadores electos de Morena firmaron una carta compromiso con la Cuarta Transformación, en la que aseguran que regirán su conducta conforme a los principios éticos y el programa del partido que promueven: no mentir, no robar y no traicionar.

Los mandatarios electos de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas firmaron el documento.

La gobernadora electa de Campeche no acudió por el fallecimiento de su hermano.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que los gobernadores electos de Morena proponen revisar la actual CONAGO y plantear un nuevo modelo de relación entre los gobiernos de los estados con el presidente de la República.

“Ellos mismos han planteado la posibilidad de hacer una nueva organización donde estén los gobiernos en favor de la Cuarta Transformación, se acabó la Conago como instrumento de politiquería, como instrumento para estar exigiendo recursos al gobierno federal sin revisar sus presupuestos, sin revisar el ejercicio del gasto público en los estados y sin tener cooperación en muchos otros niveles que mejoraría el bienestar de nuestro país”, dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Los mandatarios electos dijeron que respaldarán las reformas propuestas por el presidente López Obrador, entre ellas la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

A la pregunta de si habrá obediencia ciega al presidente López Obrador, dijeron que no serán incondicionales, sino compañeros de trabajo.

Mario Delgado resumió que ganaron 11 de las 15 gubernaturas en disputa, la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales y que gobernarán en 692 municipios.

Destacó que Morena le ganó 8-0 al PRI, 2-0 al PAN, al PRD lo dejaron sin gubernaturas y que en una tarde de domingo Morena ganó lo que el PAN no logró en 78 años.

Con información de Juan Sebastián Solís

