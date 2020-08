Gobernadores condicionan asistencia a reunión de Conago para que presenten sus propuestas a AMLO

Los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes y Durango pusieron como condición para asistir a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a celebrarse el 19 de agosto, incluir sus propuestas para plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan economía, educación y salud.

“Nosotros queremos que nuestros temas sean puestos en la mesa y obviamente si estos temas no son puestos en la mesa no tiene caso ir”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.

“Solicitaremos a la Conago que esos puntos a tratar los queremos ver en el orden del día, caso contrario, hemos definido no asistir a la Conago, los temas son prioritarios para el país, no para nuestras entidades”, indicó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.

En la Reunión Interestatal, realizada en Coahuila, los 10 gobernadores coincidieron en perfilar una ruta con indicadores que les permitan definir cuándo es el regreso a clases.

“Porque creo que coincidimos todos en que no basta decir que para poder regresar a clases presenciales es necesario que el semáforo nacional esté en verde, esa idea me parece que reduce a su mínima expresión la complejidad de decisiones en las que van a estar en juego la salud, no solamente de los niños y las niñas de México, sino también de maestras, maestros y personal administrativo de las escuelas”, refirió Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.