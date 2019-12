Ataque contra casa de rabino es ‘terrorismo doméstico’, dice gobernador de Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, calificó este domingo como “terrorismo doméstico” el apuñalamiento de cinco personas, que resultaron heridas, en la casa de un rabino en la noche del sábado en la localidad de Ramapo, el último en una serie de ataques antisemitas perpetrados este mes en ese estado.

Hay que cambiar las leyes para llamar a esto por su nombre: es terrorismo doméstico”, dijo este domingo Cuomo en una rueda de prensa ofrecida en Ramapo pocas horas después del incidente, ocurrido sobre las 22.00 hora local (03.00 GMT del domingo).

Son gente que quiere dañar en masa, (…) generar miedo basándose en la raza, el color y el credo de la gente. Esa es la definición de terrorismo”, insistió el gobernador, a la vez que señaló que “solo porque (los agresores) no vienen de otro país no significa que no sea terrorismo”.