Gobernador de Nueva York acosó a varias mujeres, determina Fiscalía; él lo niega rotundamente

La Fiscalía General de Nueva York aseguró este martes 3 de agosto que el gobernador del estado, el demócrata Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas, creó un “clima hostil de trabajo” y tomó represalias contra al menos una de ellas.

La fiscal, Letitia James, ofreció en rueda de prensa los hallazgos de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso; señaló que se entrevistó a 179 personas y obtuvo 74 mil pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que “revelan una imagen perturbadora pero clara”.

El gobernador infringió “leyes estatales y federales” al “acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados” entre 2013 y 2020, señaló la fiscal, que citó a investigadores independientes para las pesquisas.

La investigación muestra una “conducta que corroe cada tejido y el carácter de nuestro Gobierno estatal, y aporta luz sobre la injusticia que puede estar presente en los más altos niveles del gobierno”, agregó.

James consideró que el trabajo de la Fiscalía en este asunto concluyó con la publicación del documento, de 165 páginas, pero apuntó que la puerta está abierta al “Gobierno, la Asamblea (estatales) y el público general”, así como a las mujeres involucradas que podrían “decidir si toman acción civil”.

Cuomo, cuya popularidad como líder en la respuesta de Nueva York contra la pandemia de COVID-19 cayó en picado en los últimos meses, está sometido a un gran escrutinio y se enfrenta a varias investigaciones que tienen en común determinar si abusó de sus poderes mientras ocupa su cargo.

Uno de los investigadores independientes, Joon Kim, exfiscal, declaró en el acto de este 3 de agosto, que las acciones de Cuomo “no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón” de comportamiento que no se limitó a su propia plantilla, extendiéndose también a una agente estatal que le ofrecía servicios de protección.

En total, hay 11 denunciantes cuyas alegaciones se describen con gran detalle, 9 de ellas empleadas o exempleadas del estado, y “todas ellas consideraron perturbador, humillante, incómodo e inapropiado” el comportamiento del gobernador, ya fuera en un encuentro o repetidamente.

Por otra parte, el reporte concluye que la cámara ejecutiva violó sus propias políticas internas al responder a esas alegaciones de acoso sexual, e incurrió en represalias con una de las mujeres que decidió hacerlas públicas.

La “cultura” de trabajo allí estaba marcada “por el bullying, el miedo y la intimidación de un lado, y del otro por la normalización del flirteo frecuente y los comentarios basados en el género que hacía el gobernador”, lo que “creó las condiciones que permitieron persistir al acoso sexual y la represalia.

Cuomo participó en la investigación y respondido preguntas bajo juramento, admitió algunas alegaciones y negó las más serias, en todo caso ofreció negativas totales o aseguró que no recordaba detalles específicos de los incidentes, según informaron los investigadores.

Por su parte Andrew Cuomo, negó rotundamente las conclusiones que hizo públicas la Fiscalía de Nueva York.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente“, dijo el gobernador en un mensaje televisivo apenas dos horas después de conocerse los resultados del informe, que llevó a una oleada de peticiones de dimisión de Cuomo.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”, agregó Cuomo, que desde marzo, cuando salieron a la luz las primeras acusaciones, las negó repetidamente.