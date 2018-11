Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco, dijo en Estrictamente Personal que no busca chantajear al nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino pedir respeto al pacto federal.

Lo que le pedimos al presidente es diálogo y compresión a los planteamientos que estamos haciendo. Me parece que no es de un ejercicio de chantaje ni de amague el que un estado le diga a la Federación de una serie de problemas estructurales que enfrentamos en Jalisco, que necesitan ser atendidos de manera conjunta”.

El político explicó que la postura en Jalisco tiene que ver con “el respeto a la autonomía del Estado y a los principios básicos del pacto federal”.

Pidió que los planteamientos que hicieron, y que fueron acordados con Andrés Manuel López Obrador, sean incluidos en el presupuesto.

Yo no estoy pidiendo más que lo que acordé en el diálogo que tuvimos en Jalisco”, señaló Enrique Alfaro Ramírez.

Explicó que AMLO le proporcionó las instrucciones de la ruta que había que seguir, cómo había que presentar la información técnica en las distintas dependencias, sin embargo, comentó que funcionarios de Hacienda le confirmaron que ninguno de los proyectos pactados estaban incluidos en la propuesta de presupuesto.

Gobernador electo de Jalisco: No es chantaje pedir respeto al pacto federal (Twitter @EnriqueAlfaroR)

Enrique Alfaro Ramírez pidió que López Obrador respete los compromisos que hizo frente a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre los “superdelegados” y que éstos no tendrían funciones en materia de seguridad pública.

Apuntó que el Gobierno federal no debe nombrar funcionarios que no fueron electos por los jaliscienses para asumir tareas que no están definidas constitucionalmente.

Indicó que “si el presidente quiere tener ‘superdelegados’ y además quiere mandar a quienes fueron los candidatos perdedores de Morena a estar al frente de esas dependencias que lo haga, son sus funcionarios, nosotros en eso no nos metemos”.

Alfaro Ramírez señaló que los gobernadores y los alcaldes no son invitados a la mesa de seguridad, sino los responsables. Hizo un exhorto a que se respete la Constitución de México y la Constitución del estado de Jalisco, en su carácter de Estado libre y soberano.

Aquí en Jalisco vamos a defender nuestra soberanía”, sentenció.

Con información de Estrictamente Personal

BLR