Gobernador en EEUU pide llevar biblia a la escuela

El gobernador de Kentucky, Matt Bevin, pidió a los niños que mañana jueves participen en el “Día de traer su Biblia a la escuela”, un evento anual que anima a los estudiantes de todas las edades a llevar las Sagradas Escrituras al aula, con el fin de fortalecer su fe cristiana.

En un mensaje de video publicado en Twitter, Bevin dijo que “éste es un libro extraordinario, y ni siquiera tiene que ser una persona de fe para reconocer que éste es el libro más leído y más publicado en la historia del mundo por una razón”.

👇 STUDENTS 👇#BringYourBible to School Day is THIS Thursday, Oct. 3!

The Judeo-Christian principles that are bound in this book are timeless, containing an amazing amount of history, knowledge, wisdom and guidance…

Bring it. Read it. Share it. #WeAreKY pic.twitter.com/w2R1hEMm6V

— Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) October 1, 2019