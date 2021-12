Gloria Trevi demandará por difamación tras escándalo por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal

La cantante Gloria Trevi dijo que demandará a quienes resulten responsables de las difamaciones en su contra por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal.

Te recomendamos: Gloria Trevi responde a denuncia de la UIF con video en Tik Tok

Gloria Trevi negó que exista una investigación en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Los abogados de la cantante ofrecieron una conferencia de prensa, donde consideraron que existen personas que vinculan a Gloria Trevi, con acontecimientos del pasado, que ya fueron juzgados y recordaron que la intérprete de ‘Pelo suelto’ fue absuelta, por lo que lo anterior justifica las acciones legales de la cantante.

Gloria Trevi también anunció, a través de un video, que emprenderá acciones legales por la vía civil y penal, por el daño que un grupo de personas ha ocasionado a su imagen y familia.

“Yo no tengo conocimiento de que existe una investigación real en mi contra y que no he sido ni notificada, ni citada para presentarme ante ninguna autoridad, si así sucediera, lo haría sin temor alguno, por otra parte hay personas que han estado diciendo cosas infundadas y falsas con respecto a mí y me están afectado mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo, por eso he decidió tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables hasta llegar a la raíz histórica de esta situación”.