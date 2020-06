Gimnasios se alistan para la nueva normalidad

Durante la transición del semáforo rojo al naranja, que actualmente se lleva a cabo en la Ciudad de México, los gimnasios aún no abren sus puertas al público. Las cortinas de los locales de estos centros de entrenamiento físico permanecen cerradas.

Luis Rojas es dueño de un gimnasio y aprovechó el cierre para hacerle arreglos.

“Bueno, estamos haciendo cosas de mantenimiento que normalmente no las podemos realizar cuando tenemos a los clientes aquí entrenando, ahorita estamos realizando unos trabajos de pintura y de reparación de equipo, de mantenimiento, es lo que estamos haciendo, invierto 3 horas, 4 horas al día, pues no hay prisa ¿no?, o sea, mientras no tengamos algo que ya podamos abrir, pues no hay prisa”, dijo Luis Rojas, propietario de gimnasio.

A pesar de que todavía no se anuncia una fecha exacta para su reapertura, Luis Rojas sabe que deberá de tomar medidas especiales.

“Parece ser que vamos a poder abrir, pero con un 50% de nuestros clientes, entonces también en eso, tener cuidado en no rebasar el 50, yo calculo que, por ejemplo, en esta área que tenemos aquí abajo, un promedio de 10 personas máximo y otras 10 arriba más o menos sería para que tuvieran un área prudente de distancia, es más o menos lo que calculamos”, refirió.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que esta semana se llevará a cabo la transición gradual del semáforo rojo al naranja.

En cada cambio de color, se informarán las medidas específicas que cada giro comercial deberá tomar para su reapertura.

Con información de Cynthia Marín.

