Gigi Hadid y Zayn Malik esperan a su primer bebé

La modelo Gigi Hadid y su pareja, el cantante Zayn Malik, exintegrante de la boy band One Direction, esperan a su primer bebé y según gente cercana a la pareja, ella va en el quinto mes de su embarazo.

TMZ reveló: Gigi Hadid está embarazada, y el futuro padre es su novio, Zayn Malik.

Fuentes familiares de la pareja aseguraron al sitio de celebridades que Gigi lleva 20 semanas. También que aún no se sabe el sexo del bebé, pero sus dos familias están muy emocionadas.

La supermodelo compartió algunas fotos de celebración con el excantante de One Direction el pasado fin de semana, pero no estaban relacionadas con los bebés, eran de su cumpleaños.

Su hermana, Bella , también participó en las tomas, y Gigi dijo que tuvo el “día más dulce celebrando mi 25 cumpleaños con mi familia en cuarentena”.

La noticia trascendió rápidamente por diversos medios estadounidenses. “Gigi está embarazada. Ella y Zayn están muy enamorados, son las palabras que sobresalen en la revista US Weekly y que se las atribuyen a una fuente cercana a la pareja.

Gigi y Zayn ya habían sostenido un romance meses atrás, pero hicieron un paro en su relación, sin embargo retomaron su relación antes de que iniciara la pandemia, justo en diciembre se les veía como los más enamorados del mundo.

“Gigi ha mantenido el secreto entre su familia y amigos desde hace tiempo y ella está embarazada de unos pocos meses. La pareja y la familia están rebosantes de alegría, aseguró un informante a Entertainment Tonight.

En febrero la modelo declaró a medios estadounidenses que pensaba seriamente en dedicarse a cocinar, declaraciones que hoy confirman ese embarazo.

“Creo que a medida de que vaya envejeciendo, bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta el lado creativo de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen muy feliz, tengo mucha suerte de estar cerca de ellos. Pero ¿quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar a tiempo completo!, compartió Gigi.

Con información de TMZ y Notimex.

LLH