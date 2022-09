GIEI acusa a la FGR de obstruir el trabajo del ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo

Al presentar su cuarto informe sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció a la FGR de obstruir, intervenir e introducir a personas ajenas a la investigación para intimidar a los integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, lo que pone en riesgo -aseguran- que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, no tenga una condena, al existir una acusación débil.

“El GIEI empezó a observar a partir del mes de agosto de este año que la UEILCA se había quedado sin policías, quizás el hecho más grave de intervención o intromisión en las funciones de la UEILCA, se observa cuando se cancela, se solicita la cancelación de órdenes de aprehensión, ministerios públicos externos adscritos al juzgado son quienes solicitan la cancelación, producto de esta judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica”, dijo Francisco Cox, GIEI.