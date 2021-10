Gianni Infantino asegura que grito homofóbico de afición mexicana es una ‘costumbre intolerable’

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que el grito homofóbico de la afición mexicana es una ‘costumbre intolebrable’.

Durante una rueda de prensa, Infantino explicó aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realiza esfuerzos por terminar con expresión homofóbica en los estadios, las multas siguen.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, dijo en rueda de prensa.