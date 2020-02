Gertz Manero: No quiero desaparecer feminicidio ni voy a renunciar

Alejandro Gertz Manero aclaró este lunes su postura sobre el delito de feminicidio, lamentó la forma como los medios de comunicación han tratado el tema y negó que piense renunciar a la Fiscalía General de la República (FGR).

No quiero desaparecer el feminicidio, sino facilitar su investigación”, señaló en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que la protección de las mujeres y los grupos vulnerables es prioridad de su gestión, en coordinación con el Gobierno Federal.

Gertz Manero recordó que fue invitado por la bancada de Morena a una reunión antes del inicio del actual periodo ordinario de sesiones legislativas, y en dicho foro planteó una mejor judicialización para la protección de las mujeres.

Consideró que el delito de feminicidio “no está suficientemente claro para hacer la defensa porque en los homicidios no tenemos ese aumento en los homicidios y en los feminicidios sí”.

Explicó que en los últimos años el feminicidio ha crecido 137 por ciento, pero la tipicidad de este ilícito ha obstaculizado a la justicia. Por ello, su propuesta es agilizar los procedimientos legales para salvaguardar a las mujeres.

El fiscal denunció que en los últimos días la prensa ha malinterpretado sus palabras e incluso inventó la versión de su renuncia.

Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo, expresó Gertz Manero.