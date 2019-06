Germán Martínez regresa a su lugar en el Senado de la República

Germán Martinez Cázares regresó a su lugar en el Senado de la República, luego de haber renunciado hace unas semanas a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); se presentó a la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) previa al periodo extraordinario que iniciará el martes 18 de junio.

Martínez Cázares llegó al estacionamiento y subió directo por unas escaleras a la Planta Baja, donde iniciaría la plenaria a la una de la tarde.

A la prensa, Germán Martínez le dijo que se “acabaron las vacaciones”. Aprovechó para dejar claro que está orgulloso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de trabajar en su proyecto, ahora desde el legislativo.

Estoy orgulloso de ser un lopezobradorista más […] vengo ni rendido, ni vendido, ni bandido, ni corrido […] no vengo a hacerle el trabajo a la desvergonzada oposición a López Obrador, que no ha sabido a hacerle oposición a López Obrador […] por favor, nada más falta que venga yo a hacerle el trabajo que no le ha hecho la oposición”, señaló.